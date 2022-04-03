«Цены на некоторые модели выросли на 70%» 3.04.2022, 8:24

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Сколько стоит купить и обслужить велосипед и электросамокат в этом сезоне?

Вместе с теплом на дорогах появляются не только мотоциклисты, но и велосипедисты. Последние несколько лет компанию им составляют электросамокатчики. «Автобизнес» узнал у продавцов, стали ли белорусы массово искать замену личному автомобилю из-за подорожания запчастей.

Что почем

Сейчас цены на подростковые велосипеды в интернете начинаются от 300 рублей. Например, за 400 руб. можно купить складной Stels Pilot 410 20 Z01 городского типа с одной скоростью, стальной рамой, ножным тормозом и весом около 15 кг. От 450 руб. можно взять городской велосипед для взрослого, например, за эту цену в Минске продаются Altair City 28, Stels Navigator 200 и Krakken Fortuna. Эти модели также имеют одну скорость, ножной тормоз и стальную раму, есть женская и мужская модификации, весят около 16-17,5 кг.

Цены на самую популярную категорию – горные велосипеды – начинаются от 500 рублей. За эту сумму можно приобрести подростковый Altair со стальной рамой, 6 скоростями и ободным тормозом. Взрослый горный велосипед стоит от 650 руб. – столько просят за собранный в Беларуси Krakken Flint 29 со стальной рамой, трансмиссией на 21 скорость и дисковыми тормозами. По словам продавцов, большинство покупателей предпочитает велосипед с алюминиевой рамой – они на 100-200 руб. дороже, однако примерно на 3-5 кг легче, чем велосипед со стальной рамой, – 12-16 кг в зависимости от модификации.

Брендовые велосипеды для взрослых обойдутся от 1400 рублей. За эту цену можно купить байк от тайваньской фирмы Merida, а также от производителей Trek и Giant. Стоимость немецких велосипедов Cube начинается от 1800 руб., изделия американской компании Specialized стоят от 2000 рублей.

Цены на взрослые и подростковые самокаты без электропривода "стартуют" от 100 руб., популярные модели будут стоить в районе 150-300 рублей. За 400 руб. можно приобрети детский электросамокат с максимально допустимой нагрузкой до 55 кг и скоростью до 6 км/ч. Цены на популярные модели для взрослых колеблются в пределах 1000-2000 рублей. Например, электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter 1S будет стоить около 1400 рублей. Он может выдержать мужчину весом до 100 кг, разогнаться до 25 км/ч и проехать на одном заряде до 30 км.

Что говорят продавцы

Так как даже отечественные производители велосипедов закупают для их производства компоненты в других странах, по большей части в Китае, колебания курсов валют не могли не сказаться на ценах на продукцию.

"Когда начались колебания курсов, цены на велосипеды поднялись, продукция некоторых производителей подорожала достаточно существенно. Стоимость Aist и Krakken, которые собираются в Беларуси, но для которых все равно нужны комплектующие из-за границы, поднялась процентов на 10-15, рост цен на некоторые модели Stels, Stinger, Cube, Merida достигал 50-70 процентов. И есть вероятность, что это не предел, так как некоторые зарубежные производители уже заявляют о возможности дальнейшего роста цен", – рассказали в магазине m-velo.by.

По информации сотрудников магазинов, когда начались колебания курсов валют, спрос на велосипеды вырос по сравнению с прошлым годом, а происходит это за счет того, что люди торопились избавиться от денег или опасались дефицита. У кого-то интерес вырос незначительно, где-то звонков было больше. Например, в магазине velodom.by отметили сумасшедший спрос на велосипеды с началом колебаний курса, также люди активно интересовались возможностью рассрочки или кредита в рублях. Продавцы рассказали, что больше всего нынешней весной, как и обычно в этот период, покупали модели для детей и подростков. Велосипеды для взрослых обычно приобретают летом.

"То, что происходит сейчас в соседних странах, на велорынок никак не повлияло. Гораздо больше проблем несколько лет назад создал ковид, из-за которого усложнилась и подорожала логистика, возникла нехватка товаров, запчастей и аксессуаров", – отметили в магазине.

По-прежнему для большинства покупателей при выборе велосипеда важным фактором является цена, из нехарактерного – в этом году несколько вырос интерес к брендовым байкам.

"Городские жители в основном берут горные велосипеды стоимостью порядка 700 рублей. Жители периферии чаще покупают городские за 350-400 рублей. Самые популярные сейчас Aist и Krakken, так как при прочих равных характеристиках они будут дешевле аналогов рублей на 200. По причине стоимости спросом пользуются велосипеды, собранные на фабриках в Китае.

Последний месяц был неплохой спрос на брендовые байки: Cube, Merida, Fuji – мы объясняем это тем, что велосипедисты понимают, что по данным производителям в перспективе может быть дефицит до стабилизации ситуации, поэтому те, кто имел средства и планировал приобрести брендовый велосипед, поторопились это сделать. Лучше продаются велосипеды с оборудованием Shimano – из-за его нехватки некоторые производители устанавливают оборудование других фирм, но тогда велосипед будет не так популярен".

Продавцы говорят, что по электросамокатам особого спроса пока нет, но делать выводы рано, так как еще не начался сезон. Как и с велосипедами, каждый производитель меняет цены по-своему, и есть вероятность, что с падением курса они несколько снизятся. Зато отмечен повышенный спрос на электровелосипеды. Скорее всего, покупатели, как и в случае с брендовыми байками, старались не упустить момент.

По мнению специалистов, популярность электротранспорта и велосипедов среди белорусов растет, однако росту продаж последние годы отчасти препятствовали трудности с логистикой.

"До ковида, в 2018-2019 годах, продажи заметно росли по всем направлениям. Потом в связи с пандемией усложнилась транспортировка. В 2020-2021 годах тоже были проблемы: не было контейнеров, перевозка стоила дороже, а производители не могли вовремя обеспечить отгрузки и могли поменять цену на уже оплаченный товар.

В этом году белорусские продавцы подготовились, проблем с логистикой мы не ожидали и предполагали успешные продажи. Однако в связи с военным конфликтом возникли новые трудности, но они касаются скорее отдельных брендов – товар из Европы застрял на таможне. И если ситуация не улучшится, дефицит может быть, но по определенным позициям. Пока мы ожидаем, что этот год будет не хуже, возможно, даже лучше предыдущего, так как у нас есть ассортимент. Также надеемся на скорое возвращение кредитов и рассрочек, чтобы те, кто хотел воспользоваться этой возможностью, могли сделать покупку".

Магазины, которые специализируются на продажах электротранспорта, отмечают, что интерес к нему с каждым годом в нашей стране растет, причем используют его уже не как игрушку, а как полноценный транспорт.

"В этом году сезон еще не начался, поэтому говорить об уровне продаж рано, – отметили в магазине Нова.бел. – Из электрического транспорта у нас наиболее популярны самокаты, потому что велосипеды слишком громоздкие и тяжелые, на моноколесе нужно еще научиться ездить. А на электросамокате может ездить и подросток, и пожилой человек. Обычно последние предпочитают модели с основательным сиденьем, нередко такие самокаты уезжают в регионы, где используются как полноценный транспорт, например, на нем ездят в магазин".

Что касается того, пересаживаются ли белорусы на электрический транспорт и велосипеды, продавцы отмечают, что такая тенденция есть, но пока не носит массового характера. По их мнению, подорожание запчастей для авто еще не сказалось на интересе к зеленому транспорту. Что касается ремонта электросамокатов, в сервисах отметили, что проблем с ремонтом и поставкой комплектующих к ним в настоящий момент нет и не ожидается.

"Я сам ежемесячно экономлю порядка 600 рублей на топливе за счет частых поездок на электросамокате в хорошую погоду. В день могу проехать на нем порядка 60-70 километров по городу, – рассказал один из сотрудников technovse.by. – Что касается дефицита запчастей, то его нет, в любом случае это задача, которая решается поиском другого поставщика".

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