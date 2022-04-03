На Донбассе за сутки враг «прокололся» шесть раз: уничтожено много техники 3.04.2022, 8:28

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Ликвидированы как минимум четыре танка оккупантов.

За прошедшие сутки на части Донбасса защитники Украины отразили шесть вражеских атак.

Уничтожено семь единиц вражеской автомобильной техники и шесть - бронированной, а также ликвидировано четыре танка, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отражены шесть атак врага...", - отмечается в сообщении.

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