На Донбассе за сутки враг «прокололся» шесть раз: уничтожено много техники
- 3.04.2022, 8:28
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Ликвидированы как минимум четыре танка оккупантов.
За прошедшие сутки на части Донбасса защитники Украины отразили шесть вражеских атак.
Уничтожено семь единиц вражеской автомобильной техники и шесть - бронированной, а также ликвидировано четыре танка, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отражены шесть атак врага...", - отмечается в сообщении.