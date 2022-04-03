Когда эмигранты начнут платить за коммуналку в Беларуси «по полной» и как этого избежать 3.04.2022, 8:35

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Что делать, чтобы не попасть в список «тунеядцев».

В Министерстве труда корреспонденту «Белсата» объяснили, когда следует ожидать квитанций для оплаты коммуналки в полном объеме тем белорусам, кто попал под действие нашумевшего постановления № 166 от 25 марта 2022 года. И можно ли что-то сделать, чтобы не попасть в список эмигрантов-«тунеядцев».

Я работаю и плачу налоги в Польше. Это уже неважно?

«Ну вы же в Польше платите налоги, а не в Беларуси. Так сказать, приносите пользу другому государству, а не родине. И в данном случае государство, скажем так, не субсидирует оплаты услуг ЖКХ, как это делает для тех, кто работает в стране», – пояснила на инфолинии специалист Министерства труда Беларуси.

Я выехал – и автоматически стал «тунеядцем»?

«Нет, не автоматически. Так было и раньше. Просто тех людей, которые работали за пределами и подавали в комиссию документы о том, что они там работают или учатся, признавали занятыми. Но времена поменялись.

С учетом того, что сейчас в Беларуси уменьшаются трудовые ресурсы, государство хочет, чтобы люди работали на ее территории. Поэтому пошли на такие перемены…»

Я уехал из Беларуси в 2021 году. Когда ждать квитанцию «по полной»?

«Если вы выехали до 1 марта 2022 года, то в оперативные списки не попадете. Ведь все правоотношения по повышенному начислению оплаты вступают в силу с 1 марта.

Они прежде всего касаются тех людей, которые с 1 марта остались без работы в Беларуси, ее здесь не ищут и выехали за пределы страны. Должны совпасть эти три условия. Списки таких граждан будут теперь обновляться ежемесячно – при участии пограничных и налоговых служб.

Ранее базы не занятых в экономике обновлялись один раз в квартал. Поэтому, если вы выехали из страны до 1 марта 2022 года и еще не фигурируете в таких списках, скорее всего, попадете туда 1 июня. И с этой даты вам будут выставлять счета уже по полному тарифу – за горячее водоснабжение, отопление и газ. Летом отопление не работает, так большой разницы не почувствуете.

Велика ли будет разница между льготным и «тунеядским» счетами?

«Все зависит от того, какого размера ваше жилье и сколько там людей прописано. Здесь я вам ничего конкретного не скажу».

Что я могу сделать, чтобы не попасть в списки и не платить в полном объеме?

«Как вариант – вернуться и искать работу на родине…»

Если не можете этого сделать, читайте постановление № 239 от 31 марта 2018 года. Там перечислены категории граждан, относящиеся к занятым в экономике. В перечне, например, те, кто работает по гражданско-правовым договорам, кто зарегистрирован ремесленником, самозанятым, индивидуальным предпринимателем и т.д.

Они считаются занятыми и не попадают в базу не занятых в экономике, при оплате сбора, даже если находятся за пределами страны».

Если я сдам квартиру в аренду и буду платить с этого налог – я «занят»?

«Да. В этом случае в базу не попадете.

Еще вариант, когда, например, ваша мать, работающая или находящаяся на пенсии, станет собственницей вашего жилья: скажем, вы подарите ей квартиру на какое-то время. То есть если вы перестанете быть на какое-то время собственником жилья».

А если я буду платить взносы в Фонд соцзащиты?

«Да, вы можете, работая за границей, подумать о своем будущем в Беларуси. Условно говоря, если вы туда не навсегда уехали и все-таки думаете сюда вернуться, то можете добровольно и самостоятельно оплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения.

В таком случае, с учетом вашей заинтересованности в своем будущем и участии в формировании ФСЗН, вы будете считаться «условно занятым» и не попадете в список не занятых в экономике граждан. Это 29 % от заявленной прибыли, не менее минимальной зарплаты («минималка» в Беларуси сейчас составляет 457 рублей)».

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