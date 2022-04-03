Что происходит на главных участках фронта: утренняя сводка Генштаба ВСУ 3.04.2022, 8:47

фото: ap

Идет отвод войск РФ по отдельным направлениям.

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную сводку по российскому вторжению в Украину на утро 3 апреля.

Морально-психологическое состояние личного состава противника и уровень мотивации остается крайне низким:

Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение.

Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях в Украине. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Для восполнения потерь личного состава Кремль осуществляет агитацию гражданского населения по вступлению в ряды вооруженных сил. Такие мероприятия проводятся как на территории РФ, так и ОРДЛО и Крыму.

Оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершают насилие в отношении местных жителей, занимаются мародерством и ограблениями.

На Донбассе ВСУ отбили 6 атак врага, уничтожили 4 танка, 6 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники.

Сбиты 2 самолета, один вертолет, один БПЛА и 4 крылатые ракеты противника.

Украинская авиация продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.

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