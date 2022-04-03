закрыть
3 апреля 2022, воскресенье, 10:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сразу две БТГр 58-й армии России отказались воевать полным составом

2
  • 3.04.2022, 9:23
  • 8,182
Сразу две БТГр 58-й армии России отказались воевать полным составом

Их вернули в пункты постоянной дислокации.

Российские наемники продолжают отказываться от войны против Украины. Так, известно о том, что сразу две БТГр 58-й армии России возвращаются в пункты их постоянной дислокации.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Российские наемники не понаслышке знают, какова на самом деле война в Украине. Поэтому ежедневно все больше оккупантов пытаются всячески избежать участия в активном ведении боевых действий.

Так, от войны в Украине отказались сразу две БТГр 58-й армии Южного округа России. Причем, в полном составе. Уже спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Поэтому российское руководство не оставляет попыток агитировать на войну гражданское население. Призывы к вступлению в ряды вооруженных сил проходят как в самой России, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, а также Крыма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов
О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками Ирина Халип
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина