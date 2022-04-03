«Эти ублюдки находили людей в подвалах и убивали» 10 3.04.2022, 9:26

7,634

Украинская школьница рассказала о зверствах русских оккупантов в Мариуполе.

16-летняя украинская школьница Катя, пережившая ад, устроенный российскими оккупантами в Мариуполе, рассказала о том, что солдаты РФ насилуют детей, людей постарше и даже трупы.

Ее родные погибли, а девочка спаслась вместе с 5-летним братиком и поделилась своей жуткой историей. Ее опубликовала в Facebook волонтер Вера Хвуст:

«Знаете, то чувство, когда больно? Я когда-то влюбилась в мальчика, а он в меня нет, и я думала, что это больно. А оказалось, что больно видеть как твоя мама умирает у тебя на глазах. А братик все к ней подходит и говорит: «Мамочка, не спи, ты замерзнешь». И мы никогда не попадем на ее могилу. Она так и осталась в сыром и темном подвале.

Мы ходили в туалет, спали, ели остатки еды в одном подвале.

А как-то дядя Коля словил голубя, это был наверное пятый или шестой день, и мы его зажарили, и ели. А потом нас всех рвало.

Мама держалась до последнего, за 3 дня до нашей эвакуации она умерла.

Я сказала брату, что она крепко спит, и ее не стоит будить. Но кажется он все понял. Понял еще когда умерла наша соседка, а мы не могли ее вынести, и она начала пахнуть. А потом стало тихо и дядя Коля ее вынес, и сам подорвался на растяжке. Мама очень плакала. После смерти папы, дядя Коля был самым близким человеком.

А еще страшно, когда дети плачут, а нельзя. Нельзя, чтобы слышали. Эти ублюдки находили людей в подвалах и убивали.

Выжившие говорили, что российские военные могли изнасиловать и детей, и стариков, и даже трупы. Если Бог есть, то почему он это допускает?» – поделилась воспоминаниями Катя.

Кроме того, школьница призналась, что очень переживает, что их с братиком разделят и они больше никогда не встретятся.

«Я жить не хочу. Зачем этот Путин нас «спасал»? Мы же хорошо жили, даже машину купили. Дядь Коля обещал меня научить водить. Они даже ее сожгли. И квартиры нет. Я умереть хочу, и не могу», – добавила она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».