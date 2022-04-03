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Британская разведка: Украинские ПВО существенно нарушили планы Кремля

  • 3.04.2022, 9:33
  • 3,568
Британская разведка: Украинские ПВО существенно нарушили планы Кремля

Москва не получила преимущества в воздухе, ее самолеты уязвимы.

Несмотря на все усилия России, украинские силы ПВО по-прежнему создают серьезную проблему для российских воздушных и ракетных операций. В результате российские самолеты по-прежнему уязвимы для систем ПВО малой и средней дальности.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании.

По информации британской разведки в последнюю неделю наблюдалась концентрация действий российской авиации в направлении юго-востока Украины. Неспособность России обнаружить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом.

Это, в свою очередь, существенно повлияло на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов. Полный контроль над воздухом был одной из основных задач российской армии в Украине.

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