Британская разведка: Украинские ПВО существенно нарушили планы Кремля
- 3.04.2022, 9:33
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Москва не получила преимущества в воздухе, ее самолеты уязвимы.
Несмотря на все усилия России, украинские силы ПВО по-прежнему создают серьезную проблему для российских воздушных и ракетных операций. В результате российские самолеты по-прежнему уязвимы для систем ПВО малой и средней дальности.
Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании.
По информации британской разведки в последнюю неделю наблюдалась концентрация действий российской авиации в направлении юго-востока Украины. Неспособность России обнаружить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом.
Это, в свою очередь, существенно повлияло на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов. Полный контроль над воздухом был одной из основных задач российской армии в Украине.