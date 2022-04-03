Жители Рубежного, вывезенные в Луганск, вывесили украинский флаг и устроили митинг 3.04.2022, 9:38

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«Скрепы» оккупантов подорвали изнутри.

Жители Рубежного Луганской области, которых вывезли на территорию временно оккупированного Луганска, 1 апреля устроили митинг: вывесили украинский флаг и потребовали, чтобы их вернули назад. Об этом журналист Сергей Гармаш рассказал в Facebook.

Он уточнил, что украинцы вывесили на здании общежития пединститута, где их разместили, украинский флаг и устроили митинг.

"Требовали возвращения в Украину и возмущались тем, что "освободители" разрушили их дома, а вместо нормальной жизни заставляют жить в общаге, на пайках. Спросил своего источника в Луганске, что с ними сделали? Ответ был: "А что с ними сделаешь? Там одни женщины, дети и старики…". Вот так "жертвы украинского нацизма" подрывают скрепы русского мира изнутри", – написал журналист.

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