Егор Шарангович забросил свой первый хет-трик в матчах регулярного чемпионата НХЛ 3.04.2022, 9:44

Егор Шарангович

Но команда белорусского форварда не смогла обыграть «Флориду».

В рамках регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" уступил "Флориде" в овертайме со счетом 6:7. Команда хозяев вела со счетом 6:2, но проиграла третий период 0:4, а с ним — и овертайм, сообщает pressball.by.

В активе белорусского форварда хозяев Егора Шаранговича первый хет-трик.

Статистика Егора Шаранговича: 3 гола, показатель полезности "+1", 6 бросков, 1 блокированный бросок, 1 перехват, 27 смен, 22 минуты 13 секунд на льду.

Егор Шарангович в нынешнем сезона провел за "Нью-Джерси" 62 матча, в которых набрал 39 (19+20) очков с показателем полезности "-11".

Нью-Джерси — Флорида — 6:7 ОТ (2:1, 4:1, 0:4, 0:1)

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