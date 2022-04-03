Украинский спецназ зашел в тыл оккупантов и разбил их, уничтожив военную технику 3.04.2022, 9:52

2,370

Показана уничтоженная техника врага с надписями перепуганных рашистов.

Украинские спецназовцы зашли в тыл группы российских оккупантов, разбили их и уничтожили военную технику. Фото опубликовал Генштаб ВСУ.

На одном из кадров виден перегородивший дорогу автомобиль с надписью на боку: "Дальше укропы, стой!".

"Россияне боялись, что "укропы" прячутся где-то впереди. А "укропы" не прятались, а зашли сзади", – прокомментировали в Генштабе.

Сообщается, что спецназовцы Военной службы правопорядка в ВСУ "сделали свое дело", результаты которого видны на фотографиях, и российские оккупанты "бояться перестали... потому что уже не могут".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».