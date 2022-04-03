Украинский спецназ зашел в тыл оккупантов и разбил их, уничтожив военную технику
- 3.04.2022, 9:52
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Показана уничтоженная техника врага с надписями перепуганных рашистов.
Украинские спецназовцы зашли в тыл группы российских оккупантов, разбили их и уничтожили военную технику. Фото опубликовал Генштаб ВСУ.
На одном из кадров виден перегородивший дорогу автомобиль с надписью на боку: "Дальше укропы, стой!".
"Россияне боялись, что "укропы" прячутся где-то впереди. А "укропы" не прятались, а зашли сзади", – прокомментировали в Генштабе.
Сообщается, что спецназовцы Военной службы правопорядка в ВСУ "сделали свое дело", результаты которого видны на фотографиях, и российские оккупанты "бояться перестали... потому что уже не могут".