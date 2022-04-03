ВСУ захватили еще один российский «Солнцепек» 4 3.04.2022, 10:06

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Внутри машины украинские бойцы увидели сухпаек оккупантов.

Украинские военные продолжают увеличивать количество техники. Так, бойцам ВСУ удалось захватить еще один поврежденный российский "Солнцепек".

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

"Бойцы ВСУ с пустыми руками не возвращаются. И пока оккупанты позорно воруют штаны и кроссовки из украинских домов, наши военные отбирают у них вражескую технику.

Так, нашим бойцам удалось разжиться еще один "Солнцепеком". Он, конечно же, не в идеальном состоянии, но этот вопрос очень просто решается. Как только его отремонтируют, боевая машина будет помогать уничтожать тех, кто ее в Украину привез", - говорится в сообщении.

"Солнцепек" – это усовершенствованная система ТОС-1 "Буратино", российская тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 миллиметров. Она установлена на базе танка Т-72. Из нее выпускают зажигательные или термобарические боеприпасы.

А внутри машины украинские бойцы увидели оккупантский сухпаек. И, конечно, раскрыли его. Наемникам выдают с собой несколько пачек галет, паштеты, жевательные резинки, армейский сыр и бекон, пюре, чай, кофе, сахар и даже "Офицерский" шоколад.

Неудивительно, что после поедания всего этого оккупанты бегают по украинским домам и воруют кур. На таком долго не протянешь.

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