В понедельник днем будет до +8 градусов 1 3.04.2022, 10:07

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Прогноз погоды на 3-4 апреля.

3 апреля территория страны будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, сформированном в холодной воздушной массе, по юго-востоку страны сохранится влияние фронтального раздела. Облачно с прояснениями, пишет сайт pogoda.by.

Ночью преимущественно по юго-восточной половине страны, днем местами по Гомельской области пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью -1 -8, днем +1 +7.

4 апреля ночью погодные условия обусловит область повышенного атмосферного давления, днем с юга Балтики ожидается перемещение атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами, в основном по северо-западу страны ожидаются кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый, днем юго-западный умеренный, в дневные часы порывистый, по северо-западу местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -2 -9, при прояснениях до -12, днем +2 +8.

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