«Я хочу, чтобы их наказывали хуже, чем фашистов» 13 3.04.2022, 10:14

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Жуткие истории выжившего мариупольца.

В сети появился рассказ Сергея Макарова. Он работал в Мариуполе обычным свадебным фотографом, но его жизнь изменилась, когда в его город пришел "русский мир".

Сергей, как и другие жители города, находился в осаде. Он сумел выбраться из Мариуполя 14 марта и привез с собой множество страшных воспоминаний.

Сергей считает, что ему "больше повезло", чем другим. Все потому, что ему не пришлось закапывать кого-нибудь в своем дворе, в отличие от его друзей. И он не видел, как его сосед закапывал свою жену на территории детского сада напротив.

"Я вчера узнал, что не стало троих моих друзей. Мой сосед вышел с собакой погулять, прилетел снаряд, погиб. Остальные друзья ехали впятером в машине. Прилетел снаряд. Сгорели заживо в машине. Третья девочка жила, где я. Прилетел снаряд. Три этажа в их доме разрушены. Написали мне, что их не стало",– рассказал Сергей.

"Каждый день казалось, что хуже уже быть не может"

Сергей рассказал, что когда отключили отопление, на улице было -9, а в квартире было 3 градуса тепла. А "потом были такие морозы, что батареи разорвало". Но самое страшное, по словам мужчины, стало тогда, когда отключили газ. Люди рубили деревья во дворе и жгли их на мангале – стакан воды закипал 20 минут. Тогда Сергей впервые узнал, что гречку можно иначе готовить – заливаешь водой, оставляешь на сутки и готова.

"Нам каждый день казалось, что хуже не может быть. А хуже всего началось 8 марта, когда начали бомбить авиацией. От авиации ничего не остается. Бомба попадает в дом, фасад весь рушится. Мы сначала высчитали, что бомбят каждые 3 часа. Знали, когда можно выйти, пойти родителям отнести лекарства. Потом начали бомбить каждый час, а затем каждую минуту",– вспоминает мужчина.

Бомбоубежищ на всех не хватает, а людей меняет голод

По словам Сергея, бомбоубежищ на всех не хватает. В туалет приходилось ходить, переступая через людей.

Также он рассказал о том, что в его бомбоубежище было несколько поколений одной семьи. И члены этой семьи прятали друг от друга пищу. Также его соседу пришлось задушить своего кота, потому что его нечем кормить.

"А если ты вышел из бомбоубежища, ты не защищен ничем. Летит бомба, падает в сотни метров, а тебя отбрасывает в сторону взрывной волной. Мы с женой бегали на соседнюю улицу к родителям. Вот мы бежим и начинают падать бомбы. Ты падаешь в канаву и лежишь. Техника безопасности говорит, что если ты будешь ниже бордюра – спасешься. Очень страшно, когда ты не контролируешь ничего",– сказал Сергей.

Люди не хотят ехать в Россию и делают это по необходимости

Знакомая Сергея на днях выбралась в Россию. До этого она находилась на левом берегу Мариуполя, где жесточайшие бои. Когда она со своим парнем хотела уехать, машина попала под обстрел. Парня ранило и его зашивали простыми нитями в подвале. Там они и остались на время.

"Вчера попытались выбраться и когда они вышли, то на одного из ребят упала домовая плита и прямо на ее глазах его придавило этой плитой. Они сдались и их повезли в распределительный центр. Сейчас пришло сообщение, что ее отвезли в Донецк. Никто не хотел ехать в Россию. Люди, кто уехал – сделали это только ради спасения жизни",– рассказал мариуполец.

Российские войска не пропускают украинские автобусы

Он также подтвердил, что русские войска не пропускают в город украинские автобусы. "Официально звучит так: эвакуация из Мариуполя проходит в городе Бердянск". А он в 90 километрах от города. Люди, у которых нет транспорта, не могут туда добраться. А у тех людей, у которых он есть, не хватает бензина. Многие сливали бензин в генератор, чтобы была возможность зарядить телефон.

"У меня друг с беременной женой вышли из Мариуполя пешком в сторону Бердянска. Им повезло, что их подобрал кто-то на машине. Россия никак не способствует тому, чтобы люди могли уехать в сторону Украины",– сообщил Сергей.

О врачах и мариупольском роддоме

Врачи работали, как могли. В частности, кум Сергея пошел на дежурство в больницу и не приходил домой 3 дня подряд, потому что "его все это время никто не мог заменить – из-за обстрелов к больнице добраться было невозможно".

Также Сергей вспомнил местный роддом, который разбомбили российские войска. Он возразил, что его обстреляли украинцы и что находился там полк "Азов".

"Чтобы вы понимали, по этому адресу, где роддом, в одном из корпусов больницы пункт гуманитарной помощи. Памперсы для детей. Все знали, что там выдают помощь. Ну как мы могли сами направить бомбу? Там, где полк "Азов" захотел бы подняться, там не ставили бы рядом никакие пункты гумпомощи. Там должны стоять военные машины какие-то или военные. Там никого не было. Мы постоянно ходили туда",– заметил он.

"Взрыв Драмтеатра стал последней каплей"

Бывший фотограф рассказал, что взрыв Драматического театра стал для него "последней каплей". Местные ходили туда собирать информацию, потому что "там всегда было максимальное количество людей". Туда лишь редко приезжали военные, у которых была информация с фронта, "с большой земли".

"Мы ходили туда, чувствуя себя в безопасности. Никто не думал, что придет в голову бомбить людей. Уже ведь не было газа, люди там собирались, готовили на мангале. Снаружи театра было очень много людей. Внутри было большое бомбоубежище. В русских СМИ писали, что там полк "Азов", а я ходил туда постоянно. Никакого "Азова" там нет",– рассказал Сергей.

Сергей хочет, чтобы "рашистов" наказывали хуже, чем фашистов

Житель Мариуполя отметил, что в городе никаких военных объектов. И происходящее там сейчас это просто уничтожение людей. Он хочет, чтобы русских наказывали строже, чем одно время наказывали фашистов.

"Я читал, какое наказание было для некоторых фашистов, германцев. Они должны были голыми руками перезахоронить тех людей, которых они убили. Вот я хочу еще хуже, чтобы были наказания. Потому что нас прямо здесь убивают, расстреливают. В Мариуполе никаких военных объектов, а они просто уничтожают нас, если кто-то не понимает",– сказал он.

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