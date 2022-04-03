Страны Балтии полностью прекратили импорт российского природного газа

Страны Балтии полностью прекратили импорт российского природного газа2
- 3.04.2022, 10:31
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Используются запасы газа, хранящиеся под землей в Латвии.
Страны Балтии прекратили импорт российского природного газа, который не импортируются в Латвию, Эстонию и Литву с 1 апреля. Об этом заявил глава латвийской компании Conexus Baltic Grid Улдис Барисс, пишет экономическое издание connaissancedesenergies.org.
— Сегодня мы можем легко разорвать энергетические связи с агрессором, — заявил Улдис Барисс в интервью Латвийскому радио, которое цитирует издание.
Ранее все три страны отказались платить за газ в российских рублях.
По мнению Барриса, если страны Балтии могут принять такое решение, то так же может поступить и остальная часть Европы.
Сейчас страны Балтии обслуживаются запасами газа, хранящимися под землей в Латвии.
По данным Евростата, которое цитирует издание, в 2020 году на долю России приходилось 93% импорта природного газа Эстонии, 100% импорта Латвии и 41,8% импорта Литвы.