Как Путин демилитаризовал собственную армию 3 Александр Палий, 24tv.ua

3.04.2022, 11:57

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Несколько простых фактов.

Кого России удалось победить? Получилось победить Грузию – маленькую, крохотную армию. Получилось интересно очень то ли одержать победу, то ли проиграть во Второй чеченской войне.

Игрушечные победы

Потому что по факту Россия платит дань Чечне, по факту примирилась с полной независимостью современного чеченского руководства, но имеет возможность использовать его для своих внешних авантюр. Например – в Украине. То есть, таково некое взаимное использование этих режимов.

Но по факту целостной России нет в Чечне – это надо понимать. То есть, ее нет в Чечне, ее скоро, наверное, не будет в Дагестане и в других регионах Северного Кавказа, где просто не на кого опереться, кроме силового режима, каких-то силовых органов.

Как Путин демилитаризовал собственную армию

Что мы видим? Очень простой факт. Когда Россия хотя бы пыталась дружить с Украиной и что-то там изображать, и украинцы могли подумать, что, воюя за Россию, они воюют за самих себя, в то время российская армия получила вот этот престиж, который над ней до сих пор витал. До этого военного конфликта.

Россия массово избавлялась от украинских офицеров, их там буквально зачищали. Особенно – на генеральских должностях, это было именно в начале путинского правления. Огромное количество генералов-украинцев было не то чтобы репрессировано, но отправлено в отставку. На средних должностях хранились, но они там уже ничего не решали на самом деле.

Как только Россией руководят российские офицеры и генералы, мы видим тот результат, который видим сейчас. Это воровство, это полное пренебрежение к солдатам, это их уничтожение, полностью безразличное отношение к личному составу и, собственно говоря, соответствующие результаты.

Поэтому, уважаемые немцы, представители других европейских народов, когда вы говорите о русской армии в советское время, то это – не русская армия. Это – наполовину украинская армия. В смысле младшего офицерства и среднего – это в основном была украинская армия, советская армия.

По количеству рядового состава там украинцев могло быть четверть. По количеству украинцев среди младшего и среднего офицерского состава – это было большинство, более 50%. То была реальность советской армии.

Поэтому не удивляйтесь, почему нынешняя российская армия в своих результатах так отличается, например, от того, что было во время Второй мировой войны. Так что Слава Украине! Героям слава! Украина победит!

Александр Палий, 24tv.ua

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