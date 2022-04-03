«Большие мероприятия отменяются, компании разъезжаются» 1 3.04.2022, 10:42

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Какой сейчас спрос и цены на отдых в белорусских усадьбах?

Беларусь сегодня открыла наземные границы, но заграничный отдых не всем по карману, учитывая падение курса рубля. Последние годы у нас активно пытались развивать внутренний туризм. Realt поговорил с представителями усадеб и загородных комплексов и узнал, что они переживают сейчас и на какой сезон рассчитывают.

«Пока люди не готовы планировать свой отдых наперед»

Усадьба «Янов ясень» (Минский район)

Усадьба находится в деревне Лысая гора, 14. Это двухэтажный дом с тремя комнатами, в которых могут разместиться до 6 человек. Дом бронируется минимум на два дня. В выходные дни аренда усадьбы обойдется в 220 долларов в сутки.

- Мы работаем чуть больше года и по сравнению с прошлым сезоном, гостей стало намного меньше. Пока нет бронирований на лето. В 2021-ом, как только началось потепление, люди выезжали за город, - рассказывает Кристина, владелица усадьбы. - Сейчас мы не планируем ничего менять. Возможно, вообще приостановим свою деятельность и сами уедем.

Комплекс "Ислочь-Парк" (Воложинский район)

Оздоровительный комплекс находится недалеко от Ракова, где протекает река Ислочь. Здесь предусмотрены номера как на двоих, так и на семью. Стоимость аренды номера стартует от 130 рублей в сутки. Также есть возможность арендовать дом на 8 человек. Его цена - 405 рублей за сутки.

— Спрос на загородный отдых в конце февраля значительно снизился по объективным причинам. На данный момент ситуация понемногу начинает стабилизироваться, но до уровня прошлого года в ближайшее время вряд ли дойдет, — делится Вероника Колтович, специалист по работе с корпоративными клиентами оздоровительного комплекса «Ислочь-Парк».

Девушка говорит, что в течение последних двух лет заметно сократилось количество отдыхающих российских граждан. В комплексе предполагают, что снятие ограничений на пересечение границы должно улучшить эту ситуацию.

— Пока люди не готовы планировать свой отдых наперед. Наблюдается тенденция в бронировании максимум на 1 — 2 недели вперед.

Вероника отмечает, что со значительным ростом цен на обслуживание комплекса будет и корректироваться стоимость предлагаемых услуг.

— Мы надеемся на лучшее и на данный момент свои силы направляем на обновление нашей инфраструктуры.

«Надеемся переманить китайских туристов»

Агроусадьба «Журавно» (Полоцкий район)

Агроусадьба «Журавно» стоит на берегу озера Журавно. Большим преимуществом является то, что в стоимость номеров включено трехразовое питание. В доме есть 4 комнаты. Стоимость аренды номера на двоих — 170 рублей в сутки. Дети до 6 лет размещаются бесплатно. Цены будут повышаться с середины июня.

Усадьба работает почти два года. По словам владельцев, спрос небольшой. Приезжают в основном на выходные, есть посетители и сейчас, во время школьных каникул.

- С января по апрель - активность слабая. К нам в основном минчане приезжают, а мы все-таки далековато от столицы, - говорит Валентина, хозяйка, и рассчитывает, что гостей станет больше с июня. - Летом у нас уже забронирован номер на 10 дней и два номера на неделю. В прошлом году в летний период не было ни одного свободного номера.

Так как усадьба предоставляет питание, итоговые цены летним гостям еще не озвучивали. Хозяйка говорит, что все будет зависеть от стоимости продуктов.

- Деревня глухая, магазина нет, автолавка приезжает два раза в неделю, поэтому решили сами готовить.

База отдыха "Волма Вейкпарк" (Червенский район)

Комплекс находится посреди леса на огороженной территории в 3 гектара с собственным водоемом в деревне Клинок. База может принять до 16 человек в гостевом деревянном домике с 5 отдельными номерами. Также на территории есть мини-отель на 26 спальных мест. Стоимость с человека - 80 рублей в сутки. Забронировать номер можно минимум на 10 человек. Компании из 16 человек придется заплатить 1150 рублей за сутки.

В стоимость входит также возможность посетить баню и доступны различные развлечения: караоке, аудиосистема, PlayStation, настольный теннис, настольный футбол, детский уголок, проектор, настольные игры, банкетная зона и зона для барбекю. База отдыха предлагает эксклюзивную возможность пожить в бывшей водонапорной башне.

— Мы сезонный объект, в основном работаем летом. Люди начинают интересоваться, но не так активно, как в прошлом году, — признается Ольга.

База отдыха бронируется еще и под детские лагеря. Исходя из этого, можно сказать, что 50% мест уже занято. Повышать цены руководство «Волмы Вейкпарка» не планирует. Будут стараться удержать ценовой уровень прошлого года.

— Спрогнозировать, как пройдет этот сезон, довольно сложно. Не думаю, что поедут к нам россияне, поэтому я бы делала ставку на белорусов. Ожидаем, что спрос чуть упадет, но останется примерно таким же, как в 2021 году. Мы ориентированы на активные и экстремальные виды спорта, поэтому у нас своеобразная аудитория. Многие наши клиенты — работники сферы IT, которые активно переезжают в другие страны, — делится Ольга. — В этом году мы наблюдали, что наши горнолыжные курорты посетили китайские туристы. Будем надеяться, что переманим их летом и поставим на вейкборд.

Усадьба Vice house (Дзержинский район)

Усадьба находится деревне Перхурово. Дом, оформленный в стиле шале, вмещает 5 комнат отдыха с двуспальными кроватями и мебелью. Огромное значение уделяется развлечениям. Гости могут найти себе любое занятие по вкусу: от бани до тренажерного зала. Усадьба рассчитана и на проведение больших мероприятий. Банкетные залы вмещают до 50 человек.

Стоимость аренды номера в будние дни стартует от 50 рублей с человека, в выходные дни — от 65 рублей.

Роман, работник усадьбы, говорит, что спрос упал в 2−3 раза.

— Война в Украине, повышение доллара и отток людей из страны — все это сейчас влияет на спрос. По сравнению с прошлым годом, он падает, — отмечает мужчина. — Большие мероприятия отменяются. Компании разъезжаются, поэтому корпоративы не отмечают. Новости не очень хорошие.

Роман уверен, что ситуация может изменится в лучшую сторону, когда прекратятся военные действия в Украине.

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