У находившихся в Чернобыльской зоне оккупантов началась паника 31 3.04.2022, 10:43

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Российские солдаты принесли радиацию и в Беларусь.

У подразделений российской армии, которые базировались в Чернобыльской зоне, распространяются панические настроения из-за радиационного облучения. Это приобретает катастрофические масштабы для страны-агрессора.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

В ведомстве отметили, что кремлевские пропагандисты, чтобы справиться с нежелательными сплетнями среди российских военных, выдают собственные потери за украинские.

«Так, говоря о якобы потерях личного состава Вооруженных Сил Украины из-за лучевой болезни, они намеренно умалчивают о факте оккупации зоны отчуждения, которая началась 24 февраля 2022 года с захвата Чернобыльской атомной электростанции», – отметили в центре стратегических коммуникаций.

Они отметили, что оккупанты прошли запрещенными маршрутами, накапливали большое количество вооружения и обустроили свои позиции в самом опасном месте зоны отчуждения – Рыжем лесу.

Оккупанты принесли радиацию в Беларусь

Жители белорусского поселка Брагин первыми ощутили на себе последствия действий российских оккупантов, которые принесли с собой радиационное облучение.

Пока неизвестно, есть ли жертвы среди белорусов, в то же время подтвержден первый летальный случай и 73 случая тяжелого течения лучевой болезни среди российских военнослужащих.

«Факт остается фактом, как бы его ни искажала российская пропаганда», – отметили в ведомстве.

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