Китай заявил, что будет добиваться прекращения войны РФ против Украины, но «по-своему» 7 3.04.2022, 10:59

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Премьер Госсовета КНР обратился к лидерам ЕС.

Китай заявил ЕС, что будет добиваться прекращения войны России против Украины, но это будет происходить на его собственных условиях, «отклоняя давление» в пользу более жесткой позиции по отношению к РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Пекин будет добиваться мира «по-своему», а президент Си Цзиньпин сказал, что надеется, что ЕС будет относиться к Китаю «независимо».

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