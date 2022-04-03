«Этих подонков ждет не только человеческий, но и Божий суд!» 3.04.2022, 11:08

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Жители Черниговщины показали, что принесли русские захватчики на их землю.

В освобожденном селе в Черниговской области местные жители показали нашим защитникам обугленные руины, в которые превратились их дома после обстрелов.

Люди рассказали, как российские солдаты стреляли по малолетним детям,

обстреливали дома мирных жителей, заставляли их сидеть в подвалах с маленькими детьми и воровали все, что попадется под руку.

«Вы ничтожества! Наши герои, а вы – скоты!», — заявила оккупантам жительница села.

«Все зло, принесенное на нашу землю, вернется этим мразям сторицей! Все свою ничтожную жизнь они будут оглядываться в ожидании неизбежной расплаты! Этих юродивых подонков ждет не только человеческий, но и божий суд!», — прокомментировал видео с Черниговщины советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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