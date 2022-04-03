18 тысяч человек и почти 650 танков: стали известны потери оккупантов с начала войны в Украине

18 тысяч человек и почти 650 танков: стали известны потери оккупантов с начала войны в Украине4
- 3.04.2022, 11:22
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Генштаб ВСУ опубликовал последние данные.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские войска потеряли около 18 тысяч военных. При этом оккупанты лишились почти 650 танков.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
личный состав - около 18000 человек
танки - 644
боевые бронированные машины - 1830
артиллерийские системы - 325
РСЗО - 105
средства ПВО - 54
самолеты - 143
вертолеты - 134
автомобильная техника - 1249
корабли/катера - 7
цистерны с ГСМ - 76
БПЛА оперативно-тактического уровня - 89
специальная техника - 24
пусковые установки ОТРК/ТРК - 4
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.