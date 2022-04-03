18 тысяч человек и почти 650 танков: стали известны потери оккупантов с начала войны в Украине 4 3.04.2022, 11:22

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Генштаб ВСУ опубликовал последние данные.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские войска потеряли около 18 тысяч военных. При этом оккупанты лишились почти 650 танков.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

личный состав - около 18000 человек

танки - 644

боевые бронированные машины - 1830

артиллерийские системы - 325

РСЗО - 105

средства ПВО - 54

самолеты - 143

вертолеты - 134

автомобильная техника - 1249

корабли/катера - 7

цистерны с ГСМ - 76

БПЛА оперативно-тактического уровня - 89

специальная техника - 24

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.

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