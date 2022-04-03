Вице-премьер Ярослав Качиньский: Польша открыта к размещению ядерного оружия США 3.04.2022, 11:29

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Ярослав Качиньский

Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы.

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории. В то же время поляки ждут инициативы Вашингтона по этому поводу.

Об этом пишут Deutsche Welle и Spiegel со ссылкой на интервью политика немецкой газете Welt am Sonntag.

"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы", - заявил Качиньский.

При этом польский вице-премьер уточнил, что пока о размещении американского ядерного оружия в Польше речь не идет, но "скоро это может измениться". Качиньский добавил, что инициатива должна исходить от Вашингтона.

Ранее кремлевские пропагандисты неоднократно высказывали территориальные претензии "на исторические земли" стран Балтии, Украины и Польши. Несколько раз россияне открыто угрожали Польше вторжением после "захвата Украины".

В одном из эфиров на федеральном канале кремлевские "эксперты" даже показывали карту возможного вторжения в страны НАТО с открытием коридора в Калининградской области.

Впоследствии польский генерал, экс-командующий Сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша имеет право претендовать на "оккупированную Россией" Калининградскую область.

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