Бучанская резня7
- 3.04.2022, 11:53
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Мир шокирован зверствами русских фашистов в Киевской области.
Мировые СМИ публикуют фото убитых и замученных украинцев в поселке Буча киевской области, а также братскую могилу на 280 человек.
События в Буче называют «Bucha massacre» (Бучанская резня).
О зверставах оккупантов в Буче напомнил советник главы Офиса президента Украины, Михаил Подоляк в обращении к европейским партнерам.
«Киевская область. Ад 21 века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Самые ужасные преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала Россия. Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас», - написал Подоляк.
Осторожно, шокирующие кадры! Не рекомендуются к просмотру лицам с впечатлительной психикой и не достигшим 18 лет
Напомним, что в Буче местные жители идентифицировали среди оккупантов лукашенковский спецназ и ОМОН.
Кроме того, стала известна история о том, как в Буче лукашист и чеченец пытали украинскую семью прямо в их квартире. Мужчину при этом замучили до смерти.