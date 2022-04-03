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Бучанская резня

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  • 3.04.2022, 11:53
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Бучанская резня
фото: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images

Мир шокирован зверствами русских фашистов в Киевской области.

Мировые СМИ публикуют фото убитых и замученных украинцев в поселке Буча киевской области, а также братскую могилу на 280 человек.

События в Буче называют «Bucha massacre» (Бучанская резня).

О зверставах оккупантов в Буче напомнил советник главы Офиса президента Украины, Михаил Подоляк в обращении к европейским партнерам.

«Киевская область. Ад 21 века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Самые ужасные преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала Россия. Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас», - написал Подоляк.

Осторожно, шокирующие кадры! Не рекомендуются к просмотру лицам с впечатлительной психикой и не достигшим 18 лет

Напомним, что в Буче местные жители идентифицировали среди оккупантов лукашенковский спецназ и ОМОН.

Кроме того, стала известна история о том, как в Буче лукашист и чеченец пытали украинскую семью прямо в их квартире. Мужчину при этом замучили до смерти.

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