Для чего белорусам нужен апостиль? 1 3.04.2022, 11:52

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Специальный штамп ставится и на копии документов.

«Слышал, для того чтобы легализовать некоторые документы за границей, требуется проставить апостиль. Что это? Где его могут сделать, сколько стоят такие услуги?» - спрашивает у aif.by брестчанин.

Под апостилем во всем мире понимают стандартную форму заполнения сведений, которые подтверждают законность документа, чтобы его можно было предъявить на территории иностранных государств. Это своего рода упрощенная форма легализации документов за границей (например, дипломов, аттестатов и других).

Специальный штамп «Апостиль» ставится на оригиналы и копии документов. В зависимости от вида документа право проставления апостиля в Беларуси имеют Минюст, Минобразования, МИД.

Стоимость апостиля изменилась в конце марта – 5 базовых величин (160 руб.). Ранее эта процедура стоила 0,5 базовой величины (16 руб.).

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