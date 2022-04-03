закрыть
3 апреля 2022, воскресенье, 12:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Граждане Сербии выбирают парламент и президента

2
  • 3.04.2022, 11:56
  • 2,406
Граждане Сербии выбирают парламент и президента

Голосование проходит на фоне вооруженного вторжения России в Украину.

В Сербии в воскресенье, 3 апреля, проходят одновременно президентские и парламентские выборы. Согласно опросам, правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александара Вучича сохранит парламентское большинство. На переизбрание может рассчитывать и сам Вучич, передает dw.com.

Многие сербы решительно поддерживают российскую агрессию в Украине. Вучич на фоне войны в Украине пообещал избирателям "мир" и "стабильность". Такие важные прежде темы, как защита окружающей среды и коррупция, отошли на задний план.

Главный соперник Александара Вучича - бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии Здравко Понош, которого поддерживает проевропейская оппозиция. Эксперты, однако, полагают, что ему не удастся победить Вучича, который со времени избрания на пост президента в 2017 году консолидировал свою власть. Вучич фактически контролирует СМИ и государственные учреждения в Сербии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов
О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками Ирина Халип
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина