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«Некоторых людей вообще раскидали, как приманку»

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  • 3.04.2022, 12:12
  • 6,148
«Некоторых людей вообще раскидали, как приманку»

Оккупант пожаловался сестре, что их используют как пушечное мясо.

СБУ перехватила очередной разговор деморализованного российского солдата с родственниками, передает УНИАН.

Оккупант жалуется сестре, что их не ценят и используют, как пушечное мясо.

«Некоторых людей вообще раскидали, как приманку. Туда их бросили, их убили, а другие проехали».

Напоследок сестра саркастически «поддерживает» брата:

«Ну че ты не поехал в госпиталь? Сказал бы, прилетело в голову, и все, уехал бы уже давно. Получил бы медаль, герой России, б…».

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