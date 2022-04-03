«Некоторых людей вообще раскидали, как приманку»1
- 3.04.2022, 12:12
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Оккупант пожаловался сестре, что их используют как пушечное мясо.
СБУ перехватила очередной разговор деморализованного российского солдата с родственниками, передает УНИАН.
Оккупант жалуется сестре, что их не ценят и используют, как пушечное мясо.
«Некоторых людей вообще раскидали, как приманку. Туда их бросили, их убили, а другие проехали».
Напоследок сестра саркастически «поддерживает» брата:
«Ну че ты не поехал в госпиталь? Сказал бы, прилетело в голову, и все, уехал бы уже давно. Получил бы медаль, герой России, б…».