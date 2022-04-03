Александр Невзоров: У Путина серьезные неприятности 3.04.2022, 12:23

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Александр Невзоров

Россию уже не спасет даже пропаганда.

Военные преступления оккупационной армии не только зафиксированы, но будут доказаны, считает российский журналист и публицист Александр Невзоров.

"У Путина серьезные неприятности. Сам виноват. Наставил на командные должности идиотов. А идиоты не способны нормально замести следы преступлений, тем более преступлений военных. Идиоту неведомо, что массовый забой мирного гражданского населения, доказанный и подтвержденный - сносит к черту все усилия пропаганды, поэтому, идиоты проявляют "халатность" и отступая - оставляют города заваленные трупами старушек, девочек, пенсионеров и детей", - пишет Невзоров.

Журналист напомнил, что в Буче, при освобождении его от путинской армии, было обнаружено примерно 260 трупов мирного населения.

"Убитого, вероятно, для забавы. Криминалисты уже установили время наступления смерти, ориентируясь по состоянию трупов. Это не сложно. Все смерти приходятся именно на то время, когда городишко был оккупирован путинскими солдатами. Понятно, что болтовней про фейки здесь не отделаешься", - подытожил Невзоров.

Напомним, из освобожденных городов Киевской области поступают сообщения об использовании российскими войсками детей в качестве живых щитов.

Городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что в городе уже похоронили в братской могиле 280 человек. По его словам, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

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