В Запорожской области ВСУ уничтожили около 50 российских оккупантов и девять бронемашин 3.04.2022, 12:29

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Войска РФ также понесли значительные потери ранеными.

Украинские военные продолжают уничтожать российских наемников. Так, в Запорожье почти 50 оккупантов присоединились к рядам "двухсотых".

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 48 российских наемников. Еще 21 вражеский военнослужащий был ранен. Также они вывели из строя 9 боевых бронированных машин.

В то же время, российские наемники все еще обстреливают мирные села и городки в Пологовском районе области. Они размещают свое вооружение и военную технику возле жилых домов. Также издеваются над мирным населением и занимаются мародерством.

Обстреливали жилые дома также в Орехове. В результате этого загорелись два жилых здания. Что касается Мелитополя, то там оккупанты терроризируют местное население. Они разгоняют людей, которые приходили записаться в эвакуационные конвои, чтобы покинуть Запорожье.

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