В Каховке оккупанты открыли огонь по участникам мирного митинга за Украину
- 3.04.2022, 12:50
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Жители города продолжают сопротивление захватчикам.
В Каховке Херсонской области снова прошел проукраинский митинг.
Российские оккупанты пытались остановить демонстрацию силой, открыв огонь по мирному населению.
Об этом сообщает «Суспильне».
Отмечается, что 3 апреля жители Каховки снова вышли на митинг против российской оккупации. Они кричали российским солдатам, что те возвращались домой. В свою очередь военные открыли огонь по мирным демонстрантам.
По предварительной информации, есть задержанные и раненые.