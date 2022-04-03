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В Каховке оккупанты открыли огонь по участникам мирного митинга за Украину

  • 3.04.2022, 12:50
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В Каховке оккупанты открыли огонь по участникам мирного митинга за Украину

Жители города продолжают сопротивление захватчикам.

В Каховке Херсонской области снова прошел проукраинский митинг.

Российские оккупанты пытались остановить демонстрацию силой, открыв огонь по мирному населению.

Об этом сообщает «Суспильне».

Отмечается, что 3 апреля жители Каховки снова вышли на митинг против российской оккупации. Они кричали российским солдатам, что те возвращались домой. В свою очередь военные открыли огонь по мирным демонстрантам.

По предварительной информации, есть задержанные и раненые.

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