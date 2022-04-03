В Каховке оккупанты открыли огонь по участникам мирного митинга за Украину 3.04.2022, 12:50

3,174

Жители города продолжают сопротивление захватчикам.

В Каховке Херсонской области снова прошел проукраинский митинг.

Российские оккупанты пытались остановить демонстрацию силой, открыв огонь по мирному населению.

Об этом сообщает «Суспильне».

Отмечается, что 3 апреля жители Каховки снова вышли на митинг против российской оккупации. Они кричали российским солдатам, что те возвращались домой. В свою очередь военные открыли огонь по мирным демонстрантам.

По предварительной информации, есть задержанные и раненые.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».