Хакеры Anonymous слили персональные данные 120 тысяч военных РФ, напавших на Украину 3.04.2022, 12:56

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Информация о них разлетелась по соцсетям.

Хакерская группировка Anonymous слила личные данные 120 тысяч военных-оккупантов, участвующих в военных агрессиях против Украины. Об этом хакеры сообщили в твиттере. Информация о них разлетелась по сетям.

Anonymous не раз ломали сайты российских стратегических объектов, министерств и СМИ. В этот раз они опубликовали слитые данные 120 тысяч военных-оккупантов, воюющих в Украине.

«Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны встать перед военным трибуналом», – отметили Anonymous в сообщении.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked -

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal. — Anonymous (@YourAnonNews) April 3, 2022

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