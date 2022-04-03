«Выходишь на балкон и видишь запуск ракеты» 3.04.2022, 13:19

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Как белорусы в Гомеле и Мозыре живут рядом с российскими войсками.

Больше месяца российские войска размещаются в белорусских городах. В основном они концентрируются в Гомельской области – в самом областном центре и в Мозыре.

«Белсат» поговорил с местными жителями, чтобы узнать, как им такое соседство.

Имена героев изменены с целью их безопасности.

Гомель

Игорь живет возле центра города и работает также близко от центра. Солдат в городе видит нечасто, а вот звуки техники стали уже частью жизни местных:

«Военных сразу видно, они ходят в форме, но я с ними не сталкивался. Видел, как они передвигаются, но это были единичные случаи. Технику слышно и днем, и ночью. Вчера буквально перед окном два черных вертолета пролетели. Танков видел не много. Периодически проезжают УАЗики. Что касается звука, он уже так приелся, что ты его будто не замечаешь. Ребята, которые живут возле аэродромов и воинских частей, говорят, что гул просто ужасный».

Перед началом войны было хорошо заметно, что в городе происходит что-то необычное.

«22-го я возвращался с работы, и везли военных в машине с открытым задом. Это так впечатляло. Еще я видел технику с красными крестами, в основном утром. Но когда я смотрел ту ужасную речь (Владимира Путина по поводу признания Россией «ЛДНР»), я уже понимал, что война неизбежна. Для меня это не стало сюрпризом. 24 февраля по работе ездил в одно государственное учреждение, разговаривал с людьми, которые более-менее поддерживают действующую власть. Но в те дни они были просто в шоке от того, что это происходит, и происходит с нашей территории. Хотя раньше они выражали лояльность к режиму», – признается наш собеседник.

По его мнению, реакция белорусов на российскую армию объясняется тем, что с 2020 года люди эмоционально опустошены, им не хватает сил на яркие поступки:

«Когда началась российская атака, это были очень депрессивные дни, первые пять дней. Но время шло, украинцы – молодцы, борются, и начал нарастать наш осторожный белорусский оптимизм», – говорит Игорь.

Говорят, что в Гомеле российские военные очень по-хамски ведут себя. Игорь отметил, что сам не сталкивался с таким и не слышал от знакомых. Говорит, что люди пытаются жить в своей капсуле: «Я слышал о том, что военные ухаживали за гомельскими девушками. И это меня взволновало. Но мне об этом рассказали даже не близкие знакомые».

Мужчина рассказал о последней попытке выразить свой протест во время так называемого референдума: «Был призыв выйти и высказать свое мнение. Я вышел, пришел под самый участок. Ожидал, что появится кто-то еще, и если ты чувствуешь какое-то плечо, то все понимаешь. Люди просто шли, я встречался с ними взглядами, они подавали знаки. Минут через 20 я увидел еще людей, они стояли сбоку. Я так разочаровался. Было стыдно, и сильное ощущение вины перед украинцами. Я был зол и на людей. Было ощущение, что все просто смирились. И чуть сам не опустил рук».

Игорь отмечает, что отчаяние и злость со временем начали меняться на надежду и на конструктивную энергию. Игорь высказывает мнение, что из-за репрессий последнего года люди перестали выражать свои эмоции так, как это было раньше: «Люди перешли в еще более замкнутое, чем до этого, состояние. Ты это чувствуешь только тогда, когда начинаешь разговаривать с людьми. Если привыкнуть к гулу войны, то можно и забыть происходящее. Люди привыкают, и это действительно пугает».

Мозырь

Святослав отмечает, что последний месяц для его семьи был максимально тревожным. «Они постоянно передвигаются. У нас никогда такого не было: это и самолеты, и железнодорожные колонны. Дети боятся, в город выбираюсь куда реже, чем мог бы, но все равно присутствие военнослужащих РФ ощущается. В торговых центрах их очень много. В городе стала более напряженная обстановка», – описывает свою жизнь собеседник»

Святослав признается, что в военной технике не эксперт, но за месяц неплохо начал разбираться в том, что видит за окном. «Первые недели небо звенело от турбовинтовых самолетов: АН-24, АН-12. Их можно по очертаниям отличить. Там у них стреловидность крыла особая, не очень большая. А первые дни громыхали вертолеты. Потом появились машины без номеров. Такие наглые! Просто в лобовое прут», – вспоминает он.

Наш собеседник подчеркнул, что военных сначала перевозили открыто, а теперь прячут за занавесками: «Даже на машинах с красными крестами все зашторено. Мы как-то ехали возле такой машины, солнышко светило, и было видно через занавески, перевозящие личный состав».

Свое состояние Святослав описывает кратко: страх и злость.

«Страшно. Мне знакомые из Украины сбросили как-то видео, просили подтвердить, не фейк ли это о запуске ракет. Я выхожу на балкон и вижу такое зарево поверх домов. Боялись, что начнут бомбить места, откуда пускают ракеты. Боялись, что будут стрелять по аэропорту, где стоят российские вертолеты. А их там до черта. Боялись, что будут вводить наши войска. Пока белорусов не посылают, но нет никакой гарантии, что и не будут. Сначала был страх, теперь злость. Но постепенно начинаешь к этому привыкать. И к гуду винтов, и к солдатам. Иногда даже узнаешь кого-то. Идешь и думаешь, о, этого я уже видел«, – признается он.

Перед окном пролетают самолеты и вертолеты, и надо как-то детям объяснить, что вообще происходит в мире, но так, чтобы они не говорили лишнего в школе:

«Как бы сказать… ни для кого не секрет, как прошли выборы и как внимательно следят в школах за тем, что говорят дети. А ведь они могут ляпнуть, не подумав. Поэтому мы стараемся предоставлять им информацию максимально нейтрально: что идет война, что есть такие и такие. Но без эмоций, чтобы они не бегали и не кричали по школе. Но как бы ты ни старался взвешивать информацию, они сами приносят из школы свои детские байки. Вот, недавно заявили мне, что на нас нападает Япония, что она подводит к Гомлю свой военный флот и будет нападать. Дети чудесные, но что в их головах – непредсказуемо. Хотя наши дети обучены не болтать лишнего на людях еще с выборов».

В Мозыре задерживали и задерживают людей, которые высказываются против войны в Украине или фотографируют российскую технику.

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