Оккупантов теснят к границе в районе Сум

Оккупантов теснят к границе в районе Сум2
- 3.04.2022, 13:52
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Войска РФ отступают на этом участке фронта.
Российские оккупанты уходят с захваченной ими ранее северной части Украины.
Об этом 3 апреля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"На Полесском направлении противник завершил отвод отдельных подразделений Восточного военного округа на территорию республики Беларусь, с последующей переброской указанных подразделений на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Украинские военные также рассказали о завершении отступления противника с украинской территории на Северском направлении, оккупанты отошли в Россию.
"В районе города Сумы продолжается отход оккупационных войск. Враг обеспечивает прикрытие и логистическую поддержку отдельных подразделений, которые отводятся на территорию Российской Федерации.
На освобожденных территориях остаются малочисленные группы военнослужащих ВС РФ, скрывающиеся или пытающиеся самостоятельно пересечь государственную границу Украины", – объяснили в Генштабе ВСУ.