Оккупантов теснят к границе в районе Сум 2 3.04.2022, 13:52

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Войска РФ отступают на этом участке фронта.

Российские оккупанты уходят с захваченной ими ранее северной части Украины.

Об этом 3 апреля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Полесском направлении противник завершил отвод отдельных подразделений Восточного военного округа на территорию республики Беларусь, с последующей переброской указанных подразделений на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Украинские военные также рассказали о завершении отступления противника с украинской территории на Северском направлении, оккупанты отошли в Россию.

"В районе города Сумы продолжается отход оккупационных войск. Враг обеспечивает прикрытие и логистическую поддержку отдельных подразделений, которые отводятся на территорию Российской Федерации.

На освобожденных территориях остаются малочисленные группы военнослужащих ВС РФ, скрывающиеся или пытающиеся самостоятельно пересечь государственную границу Украины", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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