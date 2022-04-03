Под Черниговом российский майор убил себя и еще троих захватчиков 21 3.04.2022, 14:10

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Еще шесть оккупантов получили тяжелые осколочные ранения.

Российские наемники умирают не только от рук украинских военных. Они еще и совершают очень досадные самоубийства. Иначе никак не назовешь то, что сделал майор Суслов.

Как рассказал журналист Роман Цымбалюк, русский майор Суслов погиб при попытке обезвредить противотанковую мину.

Известно, что 2 марта майор Суслов пытался обезвредить противотанковую мину в районе Чернигова. Попытка оказалась неудачной. Поэтому заместитель командира по вооружению 40 инженерно-саперного полка погиб.

Вместе с ним на тот свет отправились еще три военнослужащих саперного подразделения. Еще шесть оккупантов получили тяжелые осколочные ранения.

О майоре Суслове известно, что он входил в воинскую часть 14 330, расположенную в городе Ишим Тюменской области.

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