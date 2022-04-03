Под Черниговом российский майор убил себя и еще троих захватчиков

Под Черниговом российский майор убил себя и еще троих захватчиков21
- 3.04.2022, 14:10
- 22,460
Еще шесть оккупантов получили тяжелые осколочные ранения.
Российские наемники умирают не только от рук украинских военных. Они еще и совершают очень досадные самоубийства. Иначе никак не назовешь то, что сделал майор Суслов.
Как рассказал журналист Роман Цымбалюк, русский майор Суслов погиб при попытке обезвредить противотанковую мину.
Известно, что 2 марта майор Суслов пытался обезвредить противотанковую мину в районе Чернигова. Попытка оказалась неудачной. Поэтому заместитель командира по вооружению 40 инженерно-саперного полка погиб.
Вместе с ним на тот свет отправились еще три военнослужащих саперного подразделения. Еще шесть оккупантов получили тяжелые осколочные ранения.
О майоре Суслове известно, что он входил в воинскую часть 14 330, расположенную в городе Ишим Тюменской области.