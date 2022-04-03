закрыть
3 апреля 2022, воскресенье, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Черниговом российский майор убил себя и еще троих захватчиков

21
  • 3.04.2022, 14:10
  • 22,460
Под Черниговом российский майор убил себя и еще троих захватчиков

Еще шесть оккупантов получили тяжелые осколочные ранения.

Российские наемники умирают не только от рук украинских военных. Они еще и совершают очень досадные самоубийства. Иначе никак не назовешь то, что сделал майор Суслов.

Как рассказал журналист Роман Цымбалюк, русский майор Суслов погиб при попытке обезвредить противотанковую мину.

Известно, что 2 марта майор Суслов пытался обезвредить противотанковую мину в районе Чернигова. Попытка оказалась неудачной. Поэтому заместитель командира по вооружению 40 инженерно-саперного полка погиб.

Вместе с ним на тот свет отправились еще три военнослужащих саперного подразделения. Еще шесть оккупантов получили тяжелые осколочные ранения.

О майоре Суслове известно, что он входил в воинскую часть 14 330, расположенную в городе Ишим Тюменской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов
О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками Ирина Халип
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина