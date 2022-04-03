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Американский генерал спрогнозировал, когда Путин может закончить войну против Украины

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  • 3.04.2022, 14:15
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Американский генерал спрогнозировал, когда Путин может закончить войну против Украины
Бен Ходжес

На это решение будет влиять то, что произойдет в течение следующих трех недель.

От того, что случится в течение следующих трех недель зависит решение президента РФ Владимира Путина закончить свою войну против Украины.

Такое мнение в интервью ТСН высказал бывший командующий европейской армии США, генерал Бен Ходжес.

"Думаю, это зависит от того, что случится в течение следующих трех недель. Если мы не поможем Украине разбить россиян сейчас, это затянется на месяцы и месяцы и Россия продолжит делать так, чтобы Украина истекала кровью. Однако если мы разобьем россиян сейчас, тогда мы можем выходить на переговоры по этому вопросу гораздо быстрее", - объяснил Ходжес.

Комментируя заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Россия попытается захватить треть Украины, генерал отметил, что это то, чего хотела бы Россия.

"Но их уже остановили. Поэтому так важны следующие три недели. Мы должны помочь Украине продвинуться вперед и сломать шею (России – ред.), чтобы не делать то же самое через 2-3 года", - сказал генерал.

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