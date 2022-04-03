ВСУ сбили бомбардировщик Су-34 в Харьковской области

ВСУ сбили бомбардировщик Су-34 в Харьковской области5
- 3.04.2022, 14:29
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После падения самолета случился пожар.
Зенитно-ракетные войска ВСУ в Харьковской области сбили вражеский российский истребитель Су-34.
Момент падения самолета был зафиксирован на видео. После того, как бомбардировщик рухнул, случился пожар. Об этом сообщило командование Сухопутных войск, передает УНИАН.
В Сухопутных войсках рассказали, что бомбардировщик Су-34 был сбит утром, 3 апреля, на Харьковщине. Военным удалось перехватить разговор оккупантов после того, как истребитель был уничтожен.
После падения самолета случился пожар.