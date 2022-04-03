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Какой будет погода в апреле в Беларуси

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  • 3.04.2022, 14:46
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Какой будет погода в апреле в Беларуси

Подробный прогноз.

В этом году апрель будет теплее обычного на один-полтора градусов, но вместе с тем белорусы столкнутся с дождями и мокрым снегом, сообщил синоптик Дмитрий Рябов.

В марте из-за антициклонов в Беларуси наблюдалась солнечная сухая погода. Из-за этого в отдельных районах начался ранний пожароопасный сезон. В конце марта атлантические циклоны принесли осадки и похолодание.

В этом году апрель ожидается теплее обычного. При норме от +6 до +9°C синоптики прогнозируют на 1−1,5°C выше климатической нормы. Ожидаются осадки. В среднем 10−14 дней будут с дождями, порой с мокрым снегом. Но в большинстве дней осадки будут кратковременными. Утром возможна гололедица. Также нас ждут туманы и грозы.

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