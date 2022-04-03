Что почем продается на Комаровке в первые выходные апреля 1 3.04.2022, 15:07

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За килограмм голубики просят 100 рублей.

Что почем на минской Комаровке в первые выходные апреля, узнали «Минск-Новости».

Клубникой минчан уже не удивишь: эта красавица прямиком из Греции радовала посетителей Комаровки даже зимой, пусть цена и была заоблачной. Сейчас она тоже немалая — 20 руб. за 0,5 кг. Голубику оценили еще дороже — 10 руб. за 100 г. Но с покупкой торопиться не стоит: пусть по погоде не скажешь, а по календарю у нас начался второй месяц весны — ждать белорусских ягод осталось уже не так долго.

Лучше сейчас сосредоточить внимание на фруктах. Например, за яблоками к некоторым продавцам до сих пор выстраиваются очереди. В среднем килограмм уйдет в корзину покупателя за 3—3,5 рубля. Цена зависит от сорта и размера фруктов, например, «грушевые» продают за 3, «ред чиф» — за 4,5, а «имант» — всего за 2,5.

Передвигаемся дальше — на других прилавках много желтых и оранжевых оттенков. Это еще продают уже несезонные мандарины и апельсины. Первые стоят от 5 рублей за кило, вторые — по 5,5. Апельсины красного сорта — по 7,5. Если говорить о семействе цитрусовых, то стоит отметить и лимоны. В магазинах не всегда можно найти столь аккуратные и красивые плоды, какие журналисты обнаружили у многих продавцов на Комаровке. Мелкие лимоны могут стоить 4 рубля за кило, крупные — на несколько рублей дороже.

Кажется, сейчас особую любовь заслужили киви. Продавцы заверяют, что в эти дни довольно часто спрашивают о них, присматриваясь к разным вариантам и изучая цены. Журналисты тоже заинтересовались: кило стоит в среднем 9 рублей.

Из популярных запросов посетителей Комаровки продавцы выделили еще виноград стоимостью от 4,5 до 15 рублей, груши — до 12, грейпфрут — приятные 3, гранат — под 7,5.

Из менее популярного ассортимента можно назвать бананы по 4,5 рубля, ананасы до 20, желтые сливы по 3,5.

Насмотревшись на яркие цвета фруктов, отправляемся на овощные ряды, которые тоже встречают разнообразными оттенками. Сразу обозначим, что покупать овощи в первых местах не самый лучший вариант, потому что цифры на ценниках у разных продавцов отличаются, впрочем, как и внешний вид некоторых позиций. Лучше потратить больше времени и походить по рынку.

Как всегда, начали анализировать цены и просматривать классический набор для салата. Огурцы длинные, гладкие оценивают сейчас в 4,5 рубля за кило, а вот пупырчатые, маленькие — от 5,5.

Сложно сказать, сколько сейчас стоит в среднем томат. Можно найти и за приятные 5 рублей (правда, выглядит он мелким и сильно мягким), и по завышенным ценам — от 8 до 23 рублей. Рядом с помидорами лежат перцы — в среднем их продают по 7.

С другой стороны большой выбор белорусского картофеля, килограмм которого стоит до 2 рублей, морковь и свеклу отдают за 1,5. Одно авокадо можно купить за 7,5 рубля, есть предложения чуть дешевле, но там еще не спелый плод. Белокочанная капуста стоит сейчас около 3 рублей за кило, цветная — по 3,5, салат «айсберг» — 4,5, пекинская — 5, 100 г зелени (укроп, петрушка и перья лука) оценили в 1,5 рубля.

Кстати, сегодня на рынке впервые в этом году свою продукцию выставила Минская овощная фабрика. В эти выходные можно купить отечественные картофель, морковь, баклажаны, огурцы, помидоры и зелень (салат, рукола и базилик).

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