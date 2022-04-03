«Большинство уничтожено, остальные разбежались»: украинский спецназ за два часа разбил врага в Киевской области 4 3.04.2022, 15:11

11,808

Освобождены населенные пункты Капитановка и Дмитровка.

31 марта спецподразделения Главного управления разведки с другими подразделениями ВСУ приняли участие в операции по освобождению населенных пунктов Дмитровка и Капитановка Бучанского районов Киевской области.

Об этом сообщает ГУР МО Украины

Операцию начали в 17:00. Длилась она, по словам командира спецотдела ГУР, два часа.

У оккупантов была 21 единица тяжелой техники, БМП и танки.

В то же время, со стороны украинских сил зашло 8 танков, пехота ВСУ и группа спецназовцев ГРУ.

Командир спецотдела ГУР МО "Титан" рассказал, что в результате операции враг понес потери – 9 единиц тяжелой техники, БМП и танки. Живой силы было уничтожено до 50 человек пехоты. Основная масса врагов была уничтожена, другая – отступила.

По словам "Титана", главная сложность задачи заключалась в том, что в селах оставалась часть мирных жителей. Поэтому нужно было делать все так, чтобы гражданские не пострадали.

Наступление началось со стороны села Петрушки и оккупантам пришлось отойти за пределы Дмитровки в сторону села Забучье.

"Мы перешли Житомирскую трассу. Была произведена пара выстрелов из танков в нашу сторону. Когда мы вошли в Дмитровку, мы сделали так, чтобы они вышли из села. В активную фазу боя мы с ними не вступали. Когда они были на выходе из Дмитровки, там уже была активная фаза боя",– рассказал "Титан".

Добавим, что в освобожденных селах работают специалисты по разминированию боеприпасов, поэтому возвращаться жителям еще нельзя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».