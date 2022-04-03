Арестович: Глава генштаба РФ Герасимов совершил досадную ошибку и закончит карьеру плохо 4 3.04.2022, 15:17

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Российская армия провалила «вторую наступательную фазу».

Руководитель генштаба России Валерий Герасимов якобы пообещал Владимиру Путину провести вторую наступательную фазу. А также выйти на административные границы Донецка и Луганска за 3 – 4 дня.

Однако это совершенно нереально. Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Герасимов совершил досадную ошибку и, пожалуй, закончит свою карьеру плохо", – подчеркнул Арестович.

По его словам, даже если оккупанты соберут все, что у них осталось, то такой их план действий абсолютно нереален.

"Еще один досадный урок", – Арестович

Арестович отметил, что если информация об обещании Герасимова действительно правдива, то тогда в России неадекватно оценивают обстановку. "Еще один досадный, печальный урок", – добавил советник главы ОП.

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