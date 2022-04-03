Украина потребовала немедленных разрушительных санкций против РФ за зверства под Киевом 13 3.04.2022, 15:22

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Руководитель МИД Дмитрий Кулеба обратился к странам G7.

Пытки и убийства мирных жителей российскими военными преступниками в пригородах Киева были преднамеренными – это стремление россиян уничтожить как можно больше украинцев.

За это против страны-оккупанта РФ должны быть введены немедленные новые разрушительные санкции мировых держав, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает liga.net.

"Мы должны остановить их [оккупантов] и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 СЕЙЧАС:

— нефть, газ, уголь – эмбарго;

— закрыть все порты для российских судов и товаров;

— отключить все российские банки от SWIFT".

Помимо этого, министр иностранных дел призвал миссии Международного уголовного суда и международных организаций как можно скорее приехать в Бучу и другие города и поселки Киевской области для сбора доказательной базы совершения россиянами военных преступлений и преступлений против человечности.

Направлен соответствующий запрос в МУС, сообщил глава МИД в эфире британского Times UK Radio.

"Мы все еще собираем и ищем тела, но счет уже пошел на сотни. Мертвые тела лежат на улицах. Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, а также уходя из них. Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что если раньше он говорил, что приложит максимум усилий для привлечения виновных к ответственности, "то теперь я убежден, что это дело моей жизни, которым я буду заниматься до последнего вздоха, пока они все не понесут ответственность".

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