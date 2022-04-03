Под Белгородом возле границы с Украиной прогремели два взрыва 20 3.04.2022, 15:35

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иллюстрационное фото

По словам очевидцев, взрывы были очень мощными.

В районе российского Белгорода недалеко от границы с Украиной прогремели два взрыва. Они произошли через несколько дней после того, как двумя вертолетами был нанесен нанесении удара по нефтебазе.

Об этом сообщает Reuters.

По словам очевидцев, взрывы были настолько мощными, что в домах в самом Белгороде задребезжали окна.

Как заявил глава Яковлевского городского округа Олег Медведев, инцидент произошел в Томаровке.

"Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели - они не представляют опасности, их увезли. Оцепление уже убирают. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет", - отметил он.

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