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Шарль Мишель: ЕС поможет наказать Россию за резню в Буче

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  • 3.04.2022, 15:37
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Шарль Мишель: ЕС поможет наказать Россию за резню в Буче
Шарль Мишель
Фото: EPA

Дальнейшие санкции и сбор доказательтв для международного трибнала уже на подходе.

Евросоюз введет новые санкции из-за зверств россиян в Киевской области и поможет украинцам собрать доказательства исков в международных судах.

Об этом сообщил в твиттере президент Европейского Совета Шарль Мишель.

"Шокированный страшными фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области #BuchaMassacreЕС помогает Украине и НПО собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Дальнейшие санкции и поддержка ЕС на подходе. Слава Украине!" – написал он.

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