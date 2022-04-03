Шарль Мишель: ЕС поможет наказать Россию за резню в Буче

Шарль Мишель: ЕС поможет наказать Россию за резню в Буче8
- 3.04.2022, 15:37
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Дальнейшие санкции и сбор доказательтв для международного трибнала уже на подходе.
Евросоюз введет новые санкции из-за зверств россиян в Киевской области и поможет украинцам собрать доказательства исков в международных судах.
Об этом сообщил в твиттере президент Европейского Совета Шарль Мишель.
"Шокированный страшными фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области #BuchaMassacreЕС помогает Украине и НПО собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Дальнейшие санкции и поддержка ЕС на подходе. Слава Украине!" – написал он.
Шокований приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області #BuchaMassacre— Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022
ЄС допомагає Україні та НУО зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах.
Подальші санкції та підтримка ЄС на підході.
Слава Україні!