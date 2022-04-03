Гомельские таксисты отказываются везти оккупантов до Псковской области РФ 3 3.04.2022, 15:46

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Отступающие из Украины мародеры предлагают $200 за дорогу.

Как рассказали «Нашай Ніве» несколько гомельских таксистов, в городе наблюдается специфический спрос на услуги такси. Российские военные пытаются договориться на доставку электроники и личных вещей в Псковскую и другие области России.

«В Яндекс.Такси каждый день проскакивают заказы в Псков с допиской «доставка вещей». Пытаются договариваться также на месте — готовы платить 200 долларов», — говорит гомельский таксист.

По его словам, большинство отказывается.

«Но допускаю, что есть подонки, которые соглашаются везти. Хотя может некоторые не задумываются, откуда это. А откуда оно может быть? Накрали. Магазины же там закрыты, а они прут коробками».

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