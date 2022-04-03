ВСУ выбили российских военных из Конотопского района
- 3.04.2022, 15:48
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Еще одна украинская территория стала свободной от оккупантов.
Украинская армия освободила Конотопский район Сумской области от российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.
"Конотопщина освобождена от оккупантов! Слава героям", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ввели большие колонны в Конотопский район, чтобы сформировать заслоны для прикрытия выхода с территории Украины.
В Сумской области периодически происходят столкновения с оккупантами и обстрелы украинских населенных пунктов. Противник размещает военную технику между домами, в селах и на улицах.