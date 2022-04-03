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ВСУ выбили российских военных из Конотопского района

  • 3.04.2022, 15:48
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ВСУ выбили российских военных из Конотопского района
Фото: Getty Images

Еще одна украинская территория стала свободной от оккупантов.

Украинская армия освободила Конотопский район Сумской области от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.

"Конотопщина освобождена от оккупантов! Слава героям", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ввели большие колонны в Конотопский район, чтобы сформировать заслоны для прикрытия выхода с территории Украины.

В Сумской области периодически происходят столкновения с оккупантами и обстрелы украинских населенных пунктов. Противник размещает военную технику между домами, в селах и на улицах.

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