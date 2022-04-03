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Украинский телеведущий «рассекретил» знаменитого «призрака Киева»

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  • 3.04.2022, 15:58
  • 11,686
Украинский телеведущий «рассекретил» знаменитого «призрака Киева»

Эктор Хименес-Браво опубликовал неожиданный снимок.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину начали ходить слухи о "призраке Киева", который виртуозно сбивает вражеские ракеты и уничтожает самолеты.

И пока все думали-гадали, кто же этот герой нашего времени, украинский телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво таки приоткрыл завесу, передает УНИАН.

"Все уже слышали о легендарном "призраке Киева". Но еще никто не видел в деле колумбийского призрака. Я вылетаю! Оккупанты, прячьтесь! Слава защитникам Украины", - написал Эктор.

При этом он добавил, что пост был сделан с целью поднять настроение украинцам, а само фото было сделано еще в довоенное время.

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Призрак Киева" - городская легенда про украинского военного пилота-аса, который на МиГ-29 Воздушных сил Украины в феврале 2022 года за первые 30 часов российского вторжения на Украину в боях за Киев сбил шесть российских самолетов - два самолета Су-35, два самолета Су-25, по одному самолету Су-27 и МиГ-29.

При этом ни в одном источнике не было предоставлено ни подробностей, ни доказательств. По состоянию на второй день войны не было свидетельств применения Россией самолетов МиГ-29.

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