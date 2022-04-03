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В Ивацевичах таксист избил битой бывшего работодателя

  • 3.04.2022, 16:11
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В Ивацевичах таксист избил битой бывшего работодателя

Видеофакт.

В Ивацевичах мужчина избил своего бывшего работодателя, который не хотел принимать его обратно на работу в такси, сообщает МВД Беларуси.

71-летний пенсионер раньше работал водителем такси на местного предпринимателя. Потом он перешел работать в другую фирму, но спустя время захотел вернуться обратно. Прошлый работодатель отказал ему.

Тогда водитель подкараулил 46-летнего бизнесмена на улице и напал на него с битой: сначала повредил крышу и дверь его авто, а когда тот вышел из машины, дважды ударил по ногам.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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