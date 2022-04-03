Геноцид в XXl веке посередине Европы16
- Ольга Богомолець
- 3.04.2022, 16:52
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Не существует в природе ни одного объяснения, которое может это оправдать.
Казалось мне, что война заставляет привыкнуть к боли, крови, слезам…
Но привыкнуть к такому невозможно…
Связанные за спиной руки, выстрел в затылок, изнасилованные и убитые женщины, братские могилы…
Никогда не смогу ни привыкнуть, ни простить…
Весь мой гуманизм растворился в бездне тех преступлений, которые совершает орда…
Остается лишь месть…
Буча, Ирпень, Мариуполь - простите, что не уберегли всех тех, кто просто хотели быть и оставаться дома…
И сколько еще будет таких городов и тысяч погибших и замученных украинцев...
Геноцид в XXl веке посередине Европы…
Каждая сволочь, что пришла на нашу землю даже не заслуживает ад! Расстрелы мирных людей, которых перед этим пытали, изнасиловали, а потом закапывали в братские могилы не может иметь прощения. Не существует в природе ни одного объяснения, которое может это оправдать!
И это не Путин, это русские.
Вас будет ждать расплата за все причиненное! Мы не забудем и не простим…
Полностью поддерживаю требование Павла Климкина исключить Россию из ООН.
Ольга Богомолець, Facebook