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Украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов

  • 3.04.2022, 16:57
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Украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов

Уничтожены также несколько единиц техники.

Украинские десантники уничтожили очередное подразделение российских оккупантов. Также ВСУ ликвидировали несколько единиц вражеской бронированной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно продолжают уничтожать российские оккупационные войска на всех направлениях. В частности, в одном из районов выполнения боевых задач, воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили подразделение российских оккупантов и несколько единиц боевой техники", - говорится в сообщении.

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