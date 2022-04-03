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Наталья Радина о трагедии в Буче: Как это могло произойти?

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  • Наталья Радина
  • 3.04.2022, 17:24
  • 17,510
Наталья Радина о трагедии в Буче: Как это могло произойти?

Зло выросло на вседозволенности и попустительстве.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина отреагировал в Facebook на свидетельства военных преступлений России в Буче.

— Страшные свидетельства геноцида в Буче, Ирпене, Гостомеле. Читаю возгласы россиян и белорусов: «Как это могло случиться? Как с этим жить?». А как жили раньше? Ведь эта трагедия началась не месяц назад и не вчера. Страшное зло росло на убийствах политиков и журналистов в России и Беларуси, на которые многие закрыли глаза и предпочли не заметить или списать на случайность; на наглых фальсификациях выборов, протестовать против которых выходило далеко не большинство; на тысячах политзаключённых, которых пытали и ломали в тюрьмах и которых очень быстро то же большинство предпочитало забыть. Зло выросло на вседозволенности и попустительстве, в том числе со стороны Запада. И на фоне общего безразличия пришло убивать выстрелом в затылок мирных жителей украинских городов. Вот так это случилось.

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