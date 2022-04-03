Кулеба назвал единственный способ остановить зверства путинских фашистов 8 3.04.2022, 17:26

13,750

Дмитрий Кулеба

Партнеры знают потребности Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственный способ остановить зверства путинских фашистов – продолжать поставки украинской стороне танков, боевых самолетов и зенитно-ракетных комплексов.

Об этом глава МИД Украины написал у себя в Twitter, комментируя резню в Буче.

"Резня в Буче доказывает, что ненависть русских к украинцам нивелирует все, что Европа видела со времен Второй мировой войны. Единственный способ остановить ужасы войны – помочь Украине выгнать оккупантов как можно скорее. Партнеры знают наши потребности. Танки, боевые самолеты, зенитно-ракетные комплексы", – говориться в сообщении.

Перед этим Кулеба назвал "бучанскую резню" умышленным стремлением россиян уничтожить как можно больше украинцев. Он призвал страны "Большой семерки" немедленно ввести новые разрушительные санкции против России.

В частности, глава МИД Украины настаивает на: полном эмбарго на нефть, газ, уголь, закрытии всех портов для российских судов и товаров, отключении всех российских банков от SWIFT.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».