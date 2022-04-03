Макрон: Российским властям придется ответить за преступления в Буче

Макрон: Российским властям придется ответить за преступления в Буче23
- 3.04.2022, 17:40
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На улицах города сотни убитых мирных жителей.
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на свидетельства военных преступлений России в Буче (Киевская область). По его словам, российским властям придется за это ответить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Фото, которые приходят к нам из Бучи, освобожденного городка под Киевом, невыносимы. На улицах сотни убитых мирных жителей. Мое сострадание к пострадавшим, моя солидарность с украинцами. Ответить за эти преступления придется российским властям", - отметил Макрон.
Напомним, ранее на массовое убийство мирных жителей Бучи отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и заявил, что Европа десятилетиями не видела такой жестокости.