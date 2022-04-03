закрыть
3 апреля 2022, воскресенье, 19:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Макрон: Российским властям придется ответить за преступления в Буче

23
  • 3.04.2022, 17:40
  • 18,004
Макрон: Российским властям придется ответить за преступления в Буче
Эммануэль Макрон

На улицах города сотни убитых мирных жителей.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на свидетельства военных преступлений России в Буче (Киевская область). По его словам, российским властям придется за это ответить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Фото, которые приходят к нам из Бучи, освобожденного городка под Киевом, невыносимы. На улицах сотни убитых мирных жителей. Мое сострадание к пострадавшим, моя солидарность с украинцами. Ответить за эти преступления придется российским властям", - отметил Макрон.

Напомним, ранее на массовое убийство мирных жителей Бучи отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и заявил, что Европа десятилетиями не видела такой жестокости.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов
О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками Ирина Халип
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина